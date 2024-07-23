Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Nurhan (59) ve Ali Gül (69) yaralandı.

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