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Beykoz'da hafriyat kamyonu TIR'a çarptı: 1 ölü

Beykoz lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 13:23, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:24
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Beykoz'da hafriyat kamyonu TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı.

Akgül lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a arkadan çarptı. Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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