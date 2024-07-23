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Çoban sorununa yerli çözüm önerisi

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "Çoban sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmazsa sektör zarar görecektir. Çoban ihtiyacı öncelikle yerli çobanlar ile karşılanmalı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 14:50, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:51
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Çoban sorununa yerli çözüm önerisi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununun yerli istihdamla çözülmesini önererek, "Başta sosyal güvenlik sorunları çözülerek çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerekiyor." dedi.

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çoban istihdamı sorunu yaşadıklarını vurguladı. Ülkede yaşanan çoban sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Çoban sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmazsa sektör zarar görecektir. Çoban ihtiyacı öncelikle yerli çobanlar ile karşılanmalı. Başta sosyal güvenlik sorunları çözülerek çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerekiyor. Karşılanamazsa yabancı çobanlara ilişkin mevzuat çalışmaları ilgili ülkelerle de görüşülmek suretiyle çözülmeli. Bazı işletmelerimizde yabancı çoban istihdam ediliyor, bunlarla ilgili de yasal düzenleme gerekli." ifadelerini kullandı.

Çelik, çoban sorunun sektörünün gelişimini de olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, sorunun sektöre yatırım yapacakları uzaklaştırdığını kaydetti.

Çoban sorununun kanayan bir yara haline geldiğine işaret eden Çelik, özellikle göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin hayvanlarını yaylalara ve meralara çoban yokluğu nedeniyle çıkaramadıklarını, bu yüzden ya hayvanlarını kesime ya da işletmelerini kapatma yoluna gittiklerini söyledi.

Çelik, tarımda her şeyden çok insan gücüne ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Verilen her türlü tarımsal desteklemelere rağmen insan gücüne daha çok ihtiyaç var. Emek isteyen bir mesleğimiz var. Sektörümüze sağlanan destekler de çok kıymetli. Yetiştiricilerimize can suyu oluyor ama çoban sıkıntısı yaşandığında desteğin bir kıymeti kalmıyor. Sektörün içinde olmayan, anlattıklarımı bilemez. Bu yüzden sektörümüzle ilgili kararları birlikte almamız daha faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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