Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü

Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyon ile çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev alarak yandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada tanker şoförü Reşad Yavuz hayatını kaybetti, kamyon şoförü yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 17:31, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:32
Yazdır
Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu 6'ncı kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Reşad Yavuz idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonla çarpıştı. Kazayla birlikte tanker, kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, tanker şoförü Reşad Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber