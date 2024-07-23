Kırklareli Valiliği'nden 'gözetim altındaki yabancının ölümü' açıklaması

Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırklareli Valiliği'nden 'gözetim altındaki yabancının ölümü' açıklaması

Kırklareli Geri Gönderme Merkezinde kalan Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ana damar tıkanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 17:58, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:58
Yazdır
Kırklareli Valiliği'nden 'gözetim altındaki yabancının ölümü' açıklaması

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzziddin'in ölümüne ilişkin yayımlanan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İzziddin'in 14 Temmuz 2024 tarihinde kolluk kuvvetlerince Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği, 16 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanması sonucu Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezindeki sağlık birimince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde ölen kişiye otopsi yapılmış, otopsi raporunda haberde iddia edildiği gibi kişide darp ve cebir izi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için valiliğimiz tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber