Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 19:13, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:14
Kısıklı köyü yakınlarında Hasan Bala idaresindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Bala ile eşi, hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yalandı.
Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.