Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 1 saatlik periyotta görülecek gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

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