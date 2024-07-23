Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak
Ankara çevrelerinde önümüzdeki 1 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak görülecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 20:26, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 1 saatlik periyotta görülecek gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.