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Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz

Ticaret Bakanı Bolat; "Enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 20:50, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:52
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Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünya şartları ihracat için pek uygun değil. Bizim geçen yıl ihtacatımız az bir miktar arttı ama bu yıl iyi gidiyoruz. 2023'te dünya ticareti 1,2 daraldı. Geçen yıl 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Yılı 106 milyar dolarla dış ticaret açığıyla kapattık. Mayıs ayında en yüksek ihracatı gerçekleştirdik. Haziran rakamları bayram etkisiyle biraz geri kalmakla beraber Temmuz ayı verilerimiz ihracatta yüzde 10'luk bir artış gözlemliyoruz.

Bu yılın ilk 6 ayı yüzde 2'lik bir artışla ihracatımız 125,4 milyar dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 8,5'luk bir gerileme oldu. Bu yılın sonu itibariyle OVP'de hedef 267 milyar dolar ihracattı. İlk 6 verilerinde ve beklentilerimiz inşallah dış ticaret açığımızı 106 milyar doların altında kapatmamızı mümkün kılacak. Dış ticaret açığında 35 milyar dolar azalma sağladık, cari işler açığında ise 32 milyar dolar azalma sağladık müjdesini verebiliriz. Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm gösterlerinde olumlu yükseliş var. Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz.

Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek.

Ticarette Schengen vizesi sorunu

Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı. Fakat AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadı. AB Komisyonu, 'en çok vize Türkiye'ye verildi' diyor. Biz de kendilerinden hep şunu istedik. Biz aday ülkelerden birisiyiz. Tüm aday ülkelere vize kolaylığı sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu kolaylığın sağlanması gerekiyor. Kendilerinden isteğimiz şu oldu; uzun süreli ve çok girişli olması biriken vize talebini azaltacaktır. Özellikle iş insanları, nakliyatçılar, öğrenciler ve akademisyenlerin vize prosedürlerinin hızlandırılması gerekiyor. Brükselde vize konusuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ticaret yapıyoruz, Gümrük Birliği içindeyiz, iş insanlarının ve diğer herkesin büyük önem taşıyor. Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor.

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