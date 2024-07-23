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Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Sürücünün çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtığı iddia edilirken, kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 21:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:28
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Kaza, 18 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak (9), eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada küçük çocuğa otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan'ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücünün baba ve oğlunu özel bir hastaneye götürdükten sonra kaçtığı öne sürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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