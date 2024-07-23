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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 22:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 22:47
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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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