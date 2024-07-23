Irak Hükümeti'nden 'yasaklı örgüt PKK' kararı

Irak hükümeti, PKK'ya karşı önemli bir adım atarak resmi yazışmalarda terör örgütü PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesini kullanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye - Irak ilişkilerinde yeni bir aşama kaydedildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu. Irak Başbakalığı'nın bugün Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, 'PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması' ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs tarihli 'PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması' kararına dayandırıldı. Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu. Türkiye Hükümeti tarafından, Irak Hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi.

Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konuldu.