Irak Hükümeti'nden 'yasaklı örgüt PKK' kararı

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak
Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak
Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
Deprem tehlike haritası güncelleniyor: Yeni bir fay tespit edildi!
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Ak Partili Çelik: Bu bir katliam yasası değil
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Diyanet'ten Cuma hutbesini hedef alan CHP sözcüsüne cevap
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
'2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'den sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Ana sayfaHaberler Terör

Irak Hükümeti'nden 'yasaklı örgüt PKK' kararı

IRAK Hükümeti, resmi yazışmalarında terör örgütü PKK hakkında 'yasaklı örgüt PKK' ifadesinin kullanılması konusunda karar aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 22:31, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 22:33
Yazdır
Irak Hükümeti'nden 'yasaklı örgüt PKK' kararı

Irak hükümeti, PKK'ya karşı önemli bir adım atarak resmi yazışmalarda terör örgütü PKK için 'yasaklı örgüt PKK' ifadesini kullanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye - Irak ilişkilerinde yeni bir aşama kaydedildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu. Irak Başbakalığı'nın bugün Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, 'PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması' ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs tarihli 'PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması' kararına dayandırıldı. Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu. Türkiye Hükümeti tarafından, Irak Hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi.

Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber