Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şebinkarahisar-Giresun karayolu Tamzara Mahallesi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 RMH 66 plakalı otomobil ile 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Ş.B., H.B., A.K., Z.A. ve otomobil sürücüsü Selahattin Şeker yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Selahattin Şeker ise hayatını kaybetti.