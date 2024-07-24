24 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenecek İslam Medeniyetinde Düşünce Krizleri ve Tefekkür Konferansı'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalar İlçe Başkanlığı ile Adalar Belediyesine ziyarette bulunacak, Lozan Antlaşması'nın 101'inci Yılı Etkinliği'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/16.00/18.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle konferans salonunda düzenlenecek "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu, müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili takım, son antrenmanını da burada yapacak.

(Ruzomberok/18.30/19.00)

3- UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.30/19.00)

4- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da İtalya'nın Lecce ekibiyle Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak.

(Linz/20.30)