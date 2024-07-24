Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ajandası netleşmeye başladı. Göreve gelir gelmez sağlık sistemindeki aksaklıkların tespiti için harekete geçen yeni ekip, hastaların sıkıntılarını net olarak anlatamadığı ve ilgili branşları tercih etme noktasında problemler yaşadığı, bunun da randevu sisteminde aksaklıklara sebep olduğunu belirledi.

Memişoğlu'nun üzerinde durduğu konulardan ilki, birinci basamak sağlık hizmetlerine öncelik vermek. Bu sayede hem hastaların hastane hastane dolaşmalarının önüne geçilecek hem de mevcut hastanelerin yükü azaltılacak. Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak. Hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde aile hekimlerinin hastaneye yönlendirebildikleri de vurgulanacak. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmetlerin sunumu olarak tanımlanıyor.

2003'ten itibaren uygulanan sağlıkta dönüşümün önemli bileşenlerinden olan aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama biçimi. 2010'dan beri Türkiye genelinde uygulanan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veriliyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimler ise bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirliyor. Bir dizi düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştiriyor. Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine edip hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını destekliyor. Merkezler bölgesindeki sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

EMRAH ÖZCAN