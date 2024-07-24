Zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hükümlüler taburcu edildi

Cezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bir kısmının karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile kurum revirlerine müracaat ettiği ifade edildi. revire başvuran tutuklu ve hükümlülerin büyük kısmının tedavilerinin ayakta yapıldığı belirtilen açıklamanın devamında, "Hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutuklumuzdan 63'ü tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Hastanede tedavisi devam etmekte olan 1 hükümlümüzün de genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.