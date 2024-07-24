MİT'ten Süleymaniye'de PKK'ya ağır darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer FIRAT ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan ZENDİ ve Cengaver Mikayil kod Hidayet RESULİ'yi etkisiz hale getirdi.
MİT, 3 PKK/KCK'lı Teröristi Takip Ediyordu
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/KCK
mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye
çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.
MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer FIRAT ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan ZENDİ ve Cengaver Mikayilkod Hidayet RESULİ'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti.
Örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izlendi. MİT, operasyon için
en uygun zamanı bekledi.
Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve
kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK'nın Güvenli Kalesi MİT Tarafından Devrildi
Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir
oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı
yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge
olarak görülemeyeceği vurgulandı.