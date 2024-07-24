Resmi tatil süreleri yıllık izin süresinden düşülmeli

Defterdarlık Uzmanı olarak çalışan bir kişi, 24/04/2023 tarihinde kullanmış olduğu 12 günlük yıllık izin içinde 1 Mayıs resmi tatil gününün idarece görmezden gelinerek yıllık izninden düşüldüğünü, Cumhurbaşkanlığı Makamı, İdari Mali İşler Başkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 01.02.2023 Tarih Ve .. sayılı görüşlerinde; "memur yıllık iznini kullanırken resmi tatillere denk gelen 23 Nisan 15 Temmuz vb. günlere isabet eden günlerin yıllık izinden düşülemeyeceği" belirtilmesine rağmen, 2023 yılı itibariyle kullanmış olduğu ve resmi tatile isabet eden izin günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü iddia ederek 2023 yılı içinde 1 Mayıs resmi tatil için düşülen 1 günlük izninin yıllık izin süresine eklenmesini, talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Bakanlıktan cevap istemiştir. Bakanlık konuyu Cumhurbaşkanlığına sormuştur. Cumhurbaşkanlığı 24.06.2024 tarihli yazısında şöyle demiştir:

"Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi, Yıllık izin verildikten sonra Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması, gerektiği mütalaa edilmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu görüş üzerine 2024/1 sayılı Genelge yayımlamış ve Resmi tatil sürelerinin yıllık izne dahil edilmemesini istemiştir.

İşte defterdarlık uzmanının sorununu çözen Kamu Denetçiliği Kurumunun görüşü

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE : .... DEFTERDARLIĞI-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Resmi tatil süresine denk gelen sürenin yıllık izninden düşülmemesi talebi hakkındadır.

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1) Kurumumuza yapılan başvuruda başvurucu dilekçesinde özetle; .., bünyesinde Defterdarlık Uzmanı olarak çalışmakta olduğunu, 24/04/2023 tarihinde kullanmış olduğu 12 günlük yıllık izin içinde 1 Mayıs resmi tatil gününün idarece görmezden gelinerek yıllık izninden düşüldüğünü, Cumhurbaşkanlığı Makamı, İdari Mali İşler Başkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 01.02.2023 Tarih Ve .. sayılı görüşlerinde; "memur yıllık iznini kullanırken resmi tatillere denk gelen 23 Nisan 15 Temmuz vb. günlere

isabet eden günlerin yıllık izinden düşülemeyeceği" belirtilmesine rağmen, 2023 yılı itibariyle kullanmış olduğu ve resmi tatile isabet eden izin günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü iddia ederek 2023 yılı içinde 1 Mayıs resmi tatil için düşülen 1 günlük izninin yıllık izin süresine eklenmesini, talep etmektedir.

II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı"nı düzenleyen 74'ncü maddesinde, herkesin bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelediği hüküm altına alınmıştır.

14/06/2012 tarih ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun "Kurumun görevi" başlıklı 5'inci maddesinde "Kamu Denetçiliği Kurumunun yasama, yargı yetkisi ve TSK'nın sırf askeri nitelikteki kararları hariç olmak üzere", "idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu" düzenlenmiştir.

3) 28/03/2013 tarih ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Şikayete konu talebin idarece yerine getirilmesi" başlıklı 27'nci maddesinin birinci fıkrasında inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet edebileceği, ikinci fıkrasında şikayete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi halinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, "Dostane çözüm kararı" başlıklı 33/A maddesinde şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi halinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4) Kurumumuzca, uyuşmazlık konusunun çözümü adına Hazine ve Maliye Bakanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Kurumumuzun 27/05/2024 tarihli ve ... sayılı bilgi ve belge talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 09/07/2024 tarihli ve .. sayılı yazıda özetle; "Konu ile ilgili olarak 04/06/2024 tarihli ve . sayılı yazı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden görüş talep edildiği, anılan Genel Müdürlüğün 24/06/2024 tarihli ve . sayılı görüş yazısında; "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi, Yıllık izin verildikten sonra Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması, gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmesi üzerine, ulusal bayram ve hafta tatili ile Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların idari izinli sayıldığı günlere ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığının bahsi geçen görüşü doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği hususunun 5/7/2024 tarihli ve 3248344 sayılı 2024/1 nolu Genelgeyle Bakanlık Hizmet Birimleri ile 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) bildirildiği, bilgisi verilmiştir. Dolayısıyla idarece, başvuranın şikayete konu ettiği "resmi tatil süresine denk gelen sürenin yıllık izninden düşülmemesi" talebinin yerine getirilerek çözüme kavuştuğu tespit edilmiştir.

5) Dosya kapsamına göre, şikayetçinin talebinin idare tarafından yerine getirildiği anlaşılmış olup bu aşamada, yukarıda anılan ilgili mevzuat gereğince inceleme ve araştırmanın sonlandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

III. KARAR

İlgili mevzuat hükümleri ve yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda; Bakanlık Makamı

tarafından başvuruya konu talebin hususi genelge çıkartılmak suretiyle yerine getirildiği ve başvuruya konu talebin çözüme kavuşturulduğu bildirildiğinden, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Dostane çözüm kararı" başlıklı 33/A maddesinin birinci fıkrasında yer verilen "Şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından

yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi halinde dostane çözüm kararı verilir." hükmü gereğince başvuru hakkında Dostane Çözüm Kararı verildi.

