3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net