Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8800 32,8810 32,8440 32,8450 Avro 35,7200 35,7210 35,6780 35,6790 Sterlin 42,4520 42,5120 42,5250 42,5440 İsviçre frangı 36,8960 36,9030 37,1500 37,1610 ANKARA ABD doları 32,8500 32,9300 32,8140 32,8940 Avro 35,6800 35,7600 35,6380 35,7180 Sterlin 42,3920 42,6020 42,4650 42,6750