Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? 24 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 17:32, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8800
|32,8810
|32,8440
|32,8450
|Avro
|35,7200
|35,7210
|35,6780
|35,6790
|Sterlin
|42,4520
|42,5120
|42,5250
|42,5440
|İsviçre frangı
|36,8960
|36,9030
|37,1500
|37,1610
|ANKARA
|ABD doları
|32,8500
|32,9300
|32,8140
|32,8940
|Avro
|35,6800
|35,7600
|35,6380
|35,7180
|Sterlin
|42,3920
|42,6020
|42,4650
|42,6750