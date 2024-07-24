Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 12:38, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:40
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.
Güler'den de Yunan Bakan'a yanıt gecikmedi.
Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.