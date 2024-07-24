Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransa'nın müfredatını uygulamaları nedeniyle Türk öğrenci kaydına izin verilmeyen okullar hakkında konuştu.

Tekin, "Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" dedi.

Fransız okulları meselesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa müfredatı uygulanan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında Türkiye'deki müfredatı uygulanmasını istiyor. Eğer bu konuda bir anlaşma sağlanamazsa Türk öğrenciler başka okullara nakledilecek.

Tekin daha önce bu okullara giden öğrencilerin resmi kayıtlarda öğrenci olarak görünmediğini dile getirmişti.