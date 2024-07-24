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e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 12:45, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:45
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e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirtti.

SİGORTA EKSPERİ RAPORLARI E-DEVLET'TE

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlattı.

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."

Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

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