İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta ve Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin doğusu, Konya'nın batısı ile Eskişehir'in güneyinde görülecek gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.