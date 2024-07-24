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Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 15:03, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:04
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Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

SENE BAŞINDA 15 TL OLAN TAM BİLET 21 TL'YE YÜKSELDİ

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.

Yeni zamlar sonrası 220 TL olan Öğrenci Abonman ücreti 300 TL'ye yükseldi

Yeni ulaşım tarifesi 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde

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