Eski Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'e yeni görev...

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı oldu.

'Andımız' olayıyla gündem olmuştu

2021 yılında Trabzon Emniyet Müdürü iken Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırma kararının ardından yapılan bir operasyonda ele geçirilen maddelerin sergilendiği standa mermiler ile 'Andımız' yazılması sosyal medyada gündem olmuştu.

Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün 'Andımız' paylaşımı sonrasında ilk kararname ile Sudan'ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.

İBB'de yeni görev

Ateşelik görevinin ardından emekliye ayrılan Alper, İBB Zabıta Müdürlüğü görevine getirildi.

Karaman ile yakınlığı biliniyor

Metin Alper, İyi Parti Konya Milletvekili olan eski Trabzonspor oyuncusu ve teknik direktörü Ünal Karaman'ın da yakın dostu olarak biliniyor.

Metin Alper kimdir?

Metin Alper, 1992 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Harekat Kursunu tamamlayarak Ardahan'da Özel Harekat Şube Müdür Vekili olarak göreve başladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Osmaniye'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1999 yılında Misyon Koruma Sınavını kazanarak T.C. Bişkek Büyükelçiliği'nde 2002 yılına kadar ataşe olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren Osmaniye ve Sivas'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanı'nda 1.5 yıl süreyle görev yaptı.

Önemli görevlerde bulundu

2013 yılının Mayıs ayında Afganistan-Kabil'de bulunan NATO-ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford'un Polis Danışmanlığı görevini üstlendi.

Ardından İstanbul'da ve yurtdışında, özellikle Afganistan Mezar-ı Şerif'te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonu'nda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı.

Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi

2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından, 2019 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Alper, daha sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde Sudan'a atanmıştı.