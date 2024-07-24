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Bakan Tekin'den Celal Şengör'e yanıt: Seninle muhatap olmam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransız okullarına yönelik yürütülen müfredat çalışmasına ilişkin kendisini eleştiren Prof. Dr. Celal Şengör ile ilgili konuştu. Bakan Tekin, Şengör'e yönelik, "Onlarla muhatap olmam aynı seviyeye inmem" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 15:50, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:57
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Bakan Tekin'den Celal Şengör'e yanıt: Seninle muhatap olmam

Prof. Dr. Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik "Bakan! Fransız liselerinden çek elini." başlıklı bir mektup kaleme almış ve bakanın eğitim politikalarını eleştirmişti.

Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

ŞENGÖR: ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN TEHDİTSİN

Şengör, mektupta Bakan Yusuf Tekin'e "Umarım bu ülkenin insanları senin ve hempalarının oturdukları koltuklardan, trollerinin de X'den uzaklaştırılmalarını sağlayacaktır. Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin" demişti.

BAKAN TEKİN'DEN CELAL ŞENGÖR'E SERT CEVAP

Bunun üzerine Bakan Tekin'den Şengör'e cevap geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, durumu bakana aktardığını ve aldığı cevabı sosyal medyadan paylaştı. Atik şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Celal Şengör'e cevap: Onlarla muhatap olmam aynı seviyeye inmem

Bakan Tekin'i Meclis kulisinde yakalayınca Prof. Celal Şengör'ün 'ülkemizin geleceği için tehditsin' sözlerini ve Fransız okullarıyla ilgili açıklamasını sordum. 'Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam' diye konuştu. "

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