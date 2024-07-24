Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç yeniden başkan

Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık seçimi toplantısı Maslak ofisinde gerçekleşti. Mevcut Başkan Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Toplantının ardından konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bugün Kulüpler Birliği başkanlık seçimimiz vardı. Divan kurulu başkanlığına ben, yardımcım olarak Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım seçildik. Kulüplerin çoğunluğu Hasan Arat başkanımızın aday olmasını talep ettik. Çünkü Ali başkanım daha önce aday olmayacağını belirtmişti. Maalesef Hasan başkanım Beşiktaş'ın yoğunluğundan dolayı ve 7 ay sonra seçim olacağından dolayı Beşiktaş'a daha fazla vakit ayırmak istediğinden aday olmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine kulüplerin tamamının Ali başkanın aday olmasını talep ettik. Sağ olsun kendisi de kırmadı. 19 kulübün 18'i Ali başkanın lehinde oy kullandı, Galatasaray aleyhte oy kullandı. Ali başkanımızı önümüzdeki sezonun Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçtik. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Yeni seçilen federasyon başkanını tebrik ediyorum. İnşallah her iki başkanımız da istişare halinde olup, Türk futbolu adına yapılması gereken yaşadığımız sorunları hep beraber giderirler. Öyle olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ali Koç: "İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük adımlar atarlar"

Çoğu kulübün Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın aday olmasını istediğini ifade eden Ali Koç, "Geçen sefer de çoğumuz Hasan başkanı istiyordu. TFF seçimleri sonrası bırakmaya karar verdik, geldiğimiz nokta itibarıyla istisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu. Hasan başkan da kendi yönetim kuruluyla yaptığı istişare de hem göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı kulübüne daha fazla vakit ayırmak için affını istedi. Biz de mecburen anlayışla karşıladık. Şahsen devam etme gibi bir düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı geri çevirebileceğim bir şey olmadı. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yeni federasyonla beraber iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyon da sevabıyla, günahıyla herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ters düştüğümüz noktalar oldu, hemfikir olduğumuz noktalar oldu. Belki en çok Fenerbahçe ile ters düşüldü ama sonuçta burada samimiyetle verilmiş bir emek, mesai vardır. Bu gönüllü bir iştir. Büyük sorumluluk gerektirir. Kamuoyunda her gün, her saat hedefinde olan bir pozisyondur. Futbol içi harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum. Yeni gelen federasyon başkanımız İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak onların hedeflerine varmalarında elbirliğiyle destek olmalıyız. Geç bile kaldık, futbolun en önemli paydaşlarının, futbolun geleceği ile ilgili alacağı kararlarda çok daha fazla söz sahibi olması gerektiği bir döneme geldik. Avrupa'da da bu böyle. Avrupa Kulüpler Birliği'nin, UEFA ile yaptığı çalışmalara baktığımız zaman kulüpler ciddi anlamda söz sahibi, özellikle ticari konularda. İnşallah benzer bir iklimi ve yapıyı da ülkemizde sağlarız" şeklinde konuştu.

"Yabancı futbolcu kararını hep birlikte verdik"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni aldığı yabancı kuralının hatırlatılması üzerine Koç, "Ben şahsi görüşümü söyleyeyim, Ankara'da seçimlerden önce de İbrahim Bey ile yaptığımız toplantıda söylemiştim. Bu kararı bizler hep beraber oy birliğiyle bir evvelki federasyonla yaptığımız çalışmayla kararlaştırmıştık. Buradaki en önemli olay 5 yıllık bir plan olması. Bu bir evvelki federasyonun, kulüplere diretmesi, bizim kabul etmediğimiz bir şeyi masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek olarak karar verdik. Bu iyi çalışmalarımızdan biridir. Geldiğimiz nokta itibarıyla yeni başkanımız seçim döneminde konuştuğu kulüplere vaat olarak da yardımcı olacağını söylemiş. Bu herkese yarayan bir karar ama aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer politikasını, stratejisini ve yatırımını bunu göre planlayanlar için de bir dezavantaj. Onlardan biri de biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olduğu zaman ayrılacak futbolcularla ne yazık ki pazarlık gücümüz çok ciddi anlamda azalıyor" açıklamasında bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni yönetim kurulu şöyle:

"Ali Koç, Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ."