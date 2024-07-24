BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğretmen Atama Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 17:15, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:15
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında
gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama
sonuçları açıklandı.
Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak.
Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.