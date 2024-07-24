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RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapıma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 17:22, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:22
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RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapıma ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

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