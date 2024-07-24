Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 18:40, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:44
Yazdır

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber