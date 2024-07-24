Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Erdoğan açıkladı: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan açıkladı: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 21:57, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:00
Yazdır
Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Edinilen bilgiye göre, olay Bodrum'un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Eski eşi Hüsne Topal'ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40), Topal'ı dışarı çağırdı. Bir müddet konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A.'nın darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal'ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal'ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber