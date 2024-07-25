25 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Altıeylül ve Karesi ile Mustafakemalpaşa belediyelerini ziyaret edecek.

(Balıkesir/12.00/13.00/15.30/16.30/Bursa/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" kapsamında, "Adil Geçiş Liderlik Forumu" ile "Sosyal İçermeyi Sağlamak, Açlık ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak için Nitelikli İş Yaratılması ve İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi" oturumlarına katılacak.

(Fortaleza)

2- TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Üye Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cizre-Silopi yolunda inceleme yapacak, Şırnak Valiliğini ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek, Şırnak Belediye Başkanlığı ile AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şırnak-Van yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, brifing alacak ve basın açıklaması yapacak.

(Şırnak/10.30-15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı süreli yayın istatistikleri ile temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını takip etmek için Fransa'ya hareket edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk sıralama atışları gerçekleştirilecek. Kadınlarda Elif Berra Gökkır, erkeklerde Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış mücadele edecek.

(Paris/10.30/15.15)

3- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

(Ruzomberok/19.30)

4- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'da yarı final maçlarıyla devam edilecek. B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Türkiye, 2025 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılabilme hakkı için A Grubu 3'üncüsü Norveç ile play-off maçında karşı karşıya gelecek.

(Belfast/18.30)