Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon tatilde de çalışacak

Buna göre, Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un, TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 23 Temmuz'da yapılan 106'ıncı birleşiminde alındı.