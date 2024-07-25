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Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var

Milli Eğitim Bakanlığının Fransız "Charles de Gaulle" ve "Pierre Loti" okullarıyla başlayan anlaşma krizine Almanya da dahil oldu. Almanya Büyükelçiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren "Ernst-Reuter Schule Okulu" yeni dönemde Türk öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu. Pakistan'ın da benzer şekilde bir okulu bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 07:44, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 08:08
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Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil olmak istemeyen Türkiye'deki 12 yabancı okul problemi büyüyor. MEB, kendilerine bir anlaşma sundu, bunun imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağını ve öğrencilerin Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdi. Daha önce Türkiye'deki iki Fransız okulu Charles de Gaulle ve Pierre Loti ile başlayan anlaşma krizine Almanya da dahil oldu.

Almanya Büyükelçiliğine bağlı Ankara'daki Ernst-Reuter Schule Okulu, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini açıkladı.

Okul yönetimi bu kararı, Türk Dışişleri Bakanlığının Türk pasaportlu öğrencilerin kabul edilmesinin yasaklandığına ilişkin nota üzerine aldığını belirtti.

Okuldan velilere gönderilen mesajda "Çocuğunuz için yeni bir eğitim kurumu bulmanız gerekeceğinden, bu talimatın sizin ve aileniz için büyük bir zorluk anlamına geldiğinin farkındayız. Alman Dışişleri Bakanlığı bu konuya çözüm bulmak için yoğun şekilde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca söz konusu öğrencilerin ailelerine de okul yönetimi birer mektup gönderdi.

Türk vatandaşı olmayıp başka ülkelerin uyruğuna sahip öğrenciler için ise anaokulu dahil olmak üzere okula kayıtlar devam ediyor.
Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Türkiye, bu konuda taviz vermeyecek. Dışişleri Bakanlığının da istişareleri sürüyor.

'Açık kapı' politikasını sürdüren MEB, açıkladığı şartları kabul eden ülkelerle masaya oturacak.

BAKAN TEKİN'DEN SON UYARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, kendi ülkelerinin müfredatını uygulayıp Türk öğrenci kaydına izin verilmeyen okullara ilişkin "Bu okullar normal şartlarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündeler zaten. Fransa ve Pakistan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapalım, biz de karşılıklı olarak özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının, eğitim öğretim hakkından demokratik özgür bir biçimde, kendi kültürlerini ana dillerini öğrenebilecekleri bir şekilde uluslararası sözleşme yapmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

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