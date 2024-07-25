Başıboş köpekler 4 yılda toplanacak

Başıboş köpek sorunu ile mücadelede Türkiye yeni bir döneme giriyor. Önceki gün Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndan geçen yasa teklifinin 29 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'na indirilmesi planlandı. Bu çerçevede, komisyon ayağı çetin geçen yasanın 4 gün içinde Genel Kurul'dan geçmesi ve Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatil girmesi hedeflendi. Düzenlemeyle başıboş köpek sorunun çözümü için yeni adımlar atılacak. İşte düzenlemeye ilişkin detaylar.

TEKLİFİN AMACI

Düzenlemeyle, başıboş köpeklerin sokaklardan toplanması ve toplumsal güvenin sağlanması amaçlandı. AK Parti teklifin görüşmeleri esnasında verdiği 4 önergeyle teklif metinde temel değişikliklerin yapılmasının önünü açtı. Bu çerçevede, 'ötanazi' kavramı ifade olarak çıkarıldı. Veterinerlik Kanunun ilgili maddesine atıf yapılarak, uyutmanın ya da ötanazinin hangi köpeklere hangi şartlar altında uygulanacağı netleştirildi.

TEKLİF NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Düzenlemeye göre, kedi ve köpekler "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" olarak sınıflandırılacak. "Yakala-kısırlaştır-sal" metodu kaldırılacak. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hayvan bakımevlerine toplanacak ve rehabilite edilecek.

HANGİ KÖPEKLER BARINAKTA TOPLANACAK?

Sahipsiz ve güçten düşmüş başıboş köpekler yani tüm başıboş köpekler bakımevlerine toplanacak. Buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak. Bakımevleri dışında başıboş köpeklere bakmak isteyenler hayvanı sahiplenecek ve onun yasal sorumluluğunu üstlenecek.

AŞILMA, KISIRLAŞTIRMA, KORUMA NASIL SAĞLANACAK?

Düzenlemeyle tüm sahipsiz hayvanların kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması ve kısırlaştırılması sağlanacak. Sahipsiz kediler aşılandıktan ve kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılacak. Başıboş köpekler ise sahiplendirilene kadar barınaklarda tutulacaklar. Başıboş köpeklerin tümünün 4 yıl içinde barınaklarda toplanması sağlanacak.

UYUTMA NEYİ KAPSIYOR?

Olumsuz davranış sergileyen başıboş köpeklerse veteriner hekim tarafından ya da veteriner hekim gözetiminde acısız biçimde uyutulacak. Tedbirler, yasanın yürürlüğe girmesiyle yerel yönetimler tarafından uygulanacak. Bu kapsamda, başıboş köpeklerin uyutulmasına kriterler getirilecek. Belediyeler, saldırganlık ve popülasyonun kontrol altına alınmaz hale gelmesi gibi etkenler de veteriner hekimler tarafından ötanazi işlemi yapmak zorunda olacak. Yine kuduz dahil hayvandan insana, insandan hayvana bulaşma riski bulunduran ve salgın riski taşıyan köpekler de ötanazi edilebilecek.

KİM KARAR VERECEK?

Sokak köpeklerinin uyutulmasına il ve ilçelerde bulunan hayvan sağlığı kurulları karar verecek. Uyutma işlemenin yerine getirmesindense yerel yöneticiler sorumlu olacak.

BELEDİYELERE GETİRİLEN ŞARTLAR

Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerlerde bakımevleri tesis edilecek. Düzenlemeyle, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin belediye başkanları ve meclis üyeleri, merkezi bütçeden ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmakla yükümlü olacak.

BELEDİYELERE CEZA VAR MI?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere kamu görevini kötüye kullanmaktan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

HANGİ BELEDİYELER BARINAK KURACAK?Nüfusu 25 binin üzerinde olan yerel yönetimler son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında, büyükşehir belediyeleri ise binde üçü oranında kaynağı bakımevi ve aşılama gibi uygulamalar için ayıracak.

'Katliam yasası' söylemi iftiradır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin kabul edildiğini hatırlatan Yumaklı, bütün Türkiye'de sorun olarak kabul edilen hususun yasal düzenleme seviyesine getirildiğini söyledi.

4 MİLYON BAŞIBOŞ KÖPEK VAR

Yumaklı, sorunun hayvanların sahipsiz olma sorunu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Dolayısıyla buradaki temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlar. Yaklaşık 4 milyon civarında başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz."

ANLAM VEREMİYORUZ

Kamuoyunda tartışılan "uyutma" konusuna ilişkin değerlendirme yapan Yumaklı, "Bu yasanın bir 'katliam yasası' şeklinde söyleniyor olması, anlam veremediğimiz bir husus. Biz bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu hayvanların sokaklardan toplanması gerekir. Sahiplikle ilgili bir sürecin yaşanması gerekir. Rehabilite edilmeleri, popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırmaları gerekir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bile halihazırda bakılacak olan hayvan varsa yerel yönetimlerin de bakımevlerinde bakması gerekir. 'Hepsini alıp öldürecekler.' Hiçbir zaman için böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi" diye konuştu.

Uğur Duyan