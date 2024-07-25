Altının kilogram fiyatı 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi

Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 554 bin 500 liraya düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 17:06, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:07
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Odea Bank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.590.000,002.398,00
En Düşük2.549.500,002.350,00
En Yüksek2.560.000,002.415,00
Kapanış2.554.500,002.415,00
Ağırlıklı Ortalama2.554.170,002.397,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.380.140.733,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.336,87
Toplam İşlem Adedi66

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber