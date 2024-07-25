MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
KPSS Lisans AÖBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
KPSS Lisans AÖBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi; Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 10:33, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:34
Yazdır
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı terörle mücadele...

Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamak.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

Suriye ile normalleşmeye dair atılması planlanan adımlar görüşülecek

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliam da masada olacak

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber