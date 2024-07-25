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MSB: 'Kilit kapanacak' ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek

MSB kaynakları; "Irak'ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. 'Terör' kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 12:27, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:29
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MSB: 'Kilit kapanacak' ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed'in "TSK'nın operasyonları sivil halka zarar veriyor" şeklindeki sözleri sorulan kaynaklar, şunları kaydetti:

"TSK'ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak'ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak'ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. 'Terör' kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek."

- İtalyan bayraklı geminin Ege Denizi'ndeki faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege'nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından 21 Temmuz'da İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı deniz yetki alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve deniz yetki alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuz'da söz konusu gemi deniz yetki alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz."

- ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini nakletmesi

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir."

- İdlib'deki M4 kara yolunda Rusya ile devriyeler

Bakanlık kaynakları, İdlib'deki M4 kara yolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu cevabı verdi:

"Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 kara yolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir."

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