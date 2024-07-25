'Dijital Öğretmenler' projesiyle 1000 öğretmene eğitim verilecek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası olmalarını amaçlayan projeyle öğretmenlerin dijitalleşmesi ve dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

2020 yılında başlayan ve şimdiye kadar 8 bin öğretmene ulaşan projenin yeni döneminde 1000 öğretmene daha 5 hafta boyunca kapsamlı bir eğitim verilecek.

Türkiye'nin 81 ilinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 8 Eylül'e kadar projeye internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

"Dijital Öğretmenler" projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.

Hızla gelişen teknolojinin dönüştürdüğü dünyada, projeyle öğretmenlerin mesleki gelişimlerindeki sürekliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan projeyle, Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Dijital Öğretmenler" projesi iki fazdan oluşuyor. Projenin birinci fazı Eylül-Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Birinci fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım, eleştirel düşünme ve ölçme değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevrim içi bir eğitim verilecek.

Eğitimlerde proje süresince öğrenilecek uygulamalara yönelik yapay zeka araçları tanıtılacak.

Birinci faz eğitimlerini tamamlayan 1000 öğretmenin arasından başarı sırasına göre seçilecek 100 öğretmene ikinci faz eğitimleri verilecek.

Bu fazda eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılacak.