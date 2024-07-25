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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tahliye edildi

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla yargılanan eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış ile Ali Çolak'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 13:38, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:42
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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tahliye edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kamış ve avukatı hazır bulundu.

Davaya müdahil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avukatının da katıldığı duruşmaya, firari sanık olarak aranırken celse arasında yakalandığı öğrenilen Ali Çolak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Kapatılan Zaman gazetesinin kültür sanat servisinde çalışan Çolak, iddianamede kendisiyle ilgili çok az anlatım olduğunu ve FETÖ'den talimat almadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Söz hakkı verilen sanık Mehmet Kamış ise cezaevinde yüksek tansiyona bağlı göz damarlarının patladığını söyleyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı ve ayda iki kez imza şartıyla Çolak ve Kamış'ın tahliye edilmelerine karar verdi.

- Darbeyi önceden bildikleri gerekçesiyle dava açılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada Kamış ve Çolak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Eylül 2017'deki duruşmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Mehmet Kamış'la birlikte Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Şemsettin Efe ve Ali Çolak'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu da kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapılan 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını istemişti.

Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Kamış'ın da aralarında bulunduğu bu kişilerin, üzerlerine atılı suçu işledikleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu gibi gerekçelerle tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca el konulmasına karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kasım 2023'te Çeşme'de düzenlenen operasyonda yakalanan Kamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Kamış'ın, kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar vermişti.

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