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Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 14:03, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:23
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Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

- İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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