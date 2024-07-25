Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL'dir"

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu vurgulayan Işıkhan, "SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır." dedi.

"Tavsiyemiz primleri bir an evvel ödemeleridir"

"Seçim oldu" diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, milleti yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydasının olmadığını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."