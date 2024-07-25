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Seçil Erzan hakkında yeni dava

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında yeni bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani müşteki-sanık olarak yer aldı. Savcılık ifadesinde, "Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu." diyen Erzan'ın 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Aslan ve Haghani'nin ise tefecilik suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 16:16, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:16
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Seçil Erzan hakkında yeni dava

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Moci olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise müşteki-sanık olarak yer aldı.

İddianamede Erzan'ın, çalıştığı banka bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

BANKACI-MÜŞTERİ İLİŞKİSİNİN ÖTESİNE GEÇİLDİ

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu." dediği aktarıldı.

14 MİLYON LİRA GERİ ÖDEMELİ 10 MİLYON LİRA BORÇ

Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

6 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani'nin ise tefecilik suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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