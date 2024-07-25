Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV'de Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Elitaş, belediye borçlarına, sahipsiz sokak hayvanlarına ve en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye borçları

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Borcun rakamıyla ilgili en son SGK'dan aldığımız 100 milyar lira civarında yakın bir borç olduğunu biliyoruz. 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık. 5 yıllık süre verdik. Belediyelere de 10 yıllık süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmıyorlarsa yaptıkları işlerde yanlışlık var. Belediyelerin gelirleri emlak vergisi toplayan belediyelerdir. Eskiden büyükşehir belediyesi toplayıp ilçe belediyelerine veriyordu. İlçe belediyeleri emlak vergilerini kendileri topluyor.

Belediyeler kaynaklarını doğru harcarsa borçlanma artmaz. Önemli bir durum. Şu andaki tahsil yolu haciz. İcra yoluyla takip edebilirler.

Özgür Bey mevzuatları pek bilmediği için söylediği konularda çelişkiler var. Bu bir darbe değil aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar varolan bir şey. ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır. Nitekim tüm belediyelerle yeniden yapılandırma kamu alacaklarının vergi barışı diye ifade ettiğimiz süreçte biz esnafların odalara olan borcunu da yapılandırdık. Bütün borçları yapılandırdık.

Belediyelerin gelirleriyle ilgili düzenleme yapılabilir. Emanet edilen para ödenmezse tahsil yoluna gidilir.

"Ötanazi" yasa teklifi

Komisyon 2 gün ve arkasında pazartesi günü gece çalıştı ve komisyondan geçti. Muhalefet bugün şerhlerini verecek. Bugün Genel Kurul'da vergi kanuna ilişkin düzenleme var. Muhalefet kanunları incelemediği için karşı çıkıyor. 2004 yılından beri çıkan kanun bu işte görevli olan iradeyi belediye olarak ortaya koymuş. Sokakların yönetimi belediyelere ait. Beleidye başkanaları görevleirni yerine getirmedikleri durumda yaptırım geliyor. Belediye başkanları 2004 yılından beri görevi yapmadıkları için görevi istismar edenlere yaptırım getiriyorum diyor bu kanun. Kanunu yerine getirme yükümlülüğü belediyededir. Bugüne kadar başıboş sokak hayvanlarının çoğalmasında belediyeler görevlerini hakkıyla yerine getirmediğinden dolayı oluyor.

Bir canlının gereksiz yere öldürülmesi düşünülemez bile.

Emekli maaşı

Farkın ne zamna yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum.

Erdoğan ile Özel görüşecek mi?

Özgür Özel kendisini bir siyasi söylem yaparken dilini yumuşatmış. Her türlü eleştiriye açığız ama bu hakarete ulaşmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız CHP'nin normalleşme sürecinin devam etmesini istedi. 29 Ekim'de bu şartlar çerçevesinde sanıyorum protokol amaçlı görüşmeler olur. Sayın Özel, kendi tarif ettiği normalleşmeyi yapılan görüşmelerde anormal açıklamalarla maalesef yaralıyor."