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Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memurun hafta sonu tatilinin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 17:41, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:42
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Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memurun hafta sonu tatilinin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Önder Kahveci'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

657 sayılı Kanunda memurun yıllık izin gün sayısı hizmeti 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan memurun haftalık çalışma süresi ise Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak kaydıyla 40 saattir. Mevzuatta açık bir hüküm olmamakla birlikte yerleşik uygulamada memurun yıllık izin gün sayısına izin süresi içinde kalan hafta sonu tatil günleri de dahil edilmektedir.

Fakat bu durum işçiler için farklı işlemektedir. İşçiler izinlerini iş günü olarak kullanabilmektedir. Memurlar izinlerini kullanırken iznin başında ve sonundaki hafta tatilleri izinden düşülmezken izinin içindeki resmi tatil günleri (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz) yıllık izinden düşülmektedir.

İşçilerde olduğu gibi memurlarda da izinler "iş günü" olarak düzenlenmelidir. Memurlar yıllık izinlerinin işgünü olarak düzenlenmesi halinde, 20 gün izin hakkı olan memur yılda dört defa beşer gün izin alması halinde toplam 36 gün izin kullanabilecek, bu rakam 30 gün izin hakkı olanlar için aynı şekilde kullanılması halinde 54 güne çıkabilecektir.

Memurların izni iş günü olarak düzenlenmesi ile hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalıdır. İşçilere yapılan kullanılmayan yıllık izin ücreti ödemesi memurlarımıza da yapılmalıdır. Bu durumda hem memurlar arasında farklı kullanımdan kaynaklanan adaletsizlik önlenmiş olacak hem de işçi ve memur arasında izin kullanmada uygulama birliği sağlanmış olacaktır. Çalışma barışının sağlanması için bu uygulama birliği tüm taraflar açısından oldukça faydalı olacaktır. Tüm tarafların bir araya gelmesi ve Bakanlığın irade koyması ile uzun dönemlerdir beklenen bu reform hayata geçerek kamu personelimizin performansına da yansıyacaktır.

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