İstanbul açıklarında patlayıcı yüklü jetski bulundu

İstanbul Çatalca'da patlayıcı yüklü jetski bulundu.

Akalan Mahallesi sahilinde görev yapan can kurtaranlar, sabah saatlerinde bir jetski fark etti.

Cankurtaranlar, jetskinin yanına yaklaştıklarında patlayıcı yüklü olduğunu fark etti, durum jandarmaya haber verildi.

Ekipler olay yerine gelerek jetski üzerinde incelemelerde bulundu.

UKRAYNA DONANMASINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk incelemede, Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetskinin sürüklenerek Çatalca sahiline ulaştığı düşünülüyor.

Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." denildi.