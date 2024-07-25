Kopan tır lastiği 18 yaşındaki kızı hayattan kopardı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir tırın lastiği koptu. Tır lastiğinin çarptığı 18 yaşındaki kız hayatını kaybederken tır şoförü de gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 18:51, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:09
Samsun-Ankara istikametinde ilerleyen tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle lastiği koptu.
Kopan lastik yaya olarak ilerleyen Rukiye Bera Eraslan'a çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Eraslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, tır şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.