Kopan tır lastiği 18 yaşındaki kızı hayattan kopardı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun-Ankara istikametinde ilerleyen tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle lastiği koptu.

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