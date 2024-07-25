Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 19:24, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:05
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) sosyal medya hesabından duyuruyu yayımladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."