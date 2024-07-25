Çanakkale'de ormanlık alanda yangın
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 21:04, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 21:05
Poyraz Tepe mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ederek kontrol altına alınan yangında, 1 hektar ziraat, 1 hektar da ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.