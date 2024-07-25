Trabzonspor, Ruzomberok karşısında avantajı kaptı

Deplasmanda Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

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